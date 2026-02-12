Дресс-код по шариату оставил мотогонщицу вне старта

В Малайзии участнице моторалли запретили присутствовать на мероприятии из-за внешнего вида. Об этом информирует портал Mothership.
Инцидент произошел на ралли «Рэ-Икс-Зед Форевер Ледженд» в штате Келантан. В регионе действует строгий дресс-код, основанный на нормах шариата. Организаторы сочли юбку и топ с глубоким вырезом несоответствующими установленным правилам.
Директор программы Мухаммад Хузайфа Абдул Халим заявил, что одежда женщины была чрезмерно откровенной. По его словам, персонал контролировал внешний вид гостей уже на входе. Большинство участников выполнили требования. Нарушения носили единичный характер.
Для посетителей, прибывших без подходящей одежды, подготовили около 100 хиджабов. По данным организаторов, понадобилось примерно 30 из них.
Мероприятие было посвящено мотоциклу «Ямаха Рэ-Икс-Зед», культовой модели 1980−1990-х годов. На встречу приехали около 20 тысяч поклонников техники из разных регионов Малайзии и юга Таиланда. Несмотря на прекращение выпуска, модель по-прежнему сохраняет статус легендарной среди байкеров региона.
