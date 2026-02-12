Дресс-код по шариату оставил мотогонщицу вне старта

Мероприятие было посвящено мотоциклу «Ямаха Рэ-Икс-Зед», культовой модели 1980−1990-х годов. На встречу приехали около 20 тысяч поклонников техники из разных регионов Малайзии и юга Таиланда. Несмотря на прекращение выпуска, модель по-прежнему сохраняет статус легендарной среди байкеров региона.