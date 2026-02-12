В Красноярске летом завершат ремонт «Медиа-Мастерской» на улице Вавилова

Здание построено в 1936 году. Сейчас уже заменены кровля, окна и витражи, демонтирована старая отделка, ведутся работы по стяжке полов на первом и втором этажах. После завершения ремонта там появятся новые возможности, включая мастерскую художественного стекла.
Около 1200 ребят, которые пока занимаются на других площадках, ждут возвращения в «Медиа-Мастерскую» этим летом.
Мэр Красноярска Сергей Верещагин отметил, что создание условий для развития талантов остается одним из приоритетов работы города.
16+