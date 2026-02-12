Вашингтон
В Красноярске летом завершат ремонт «Медиа-Мастерской» на улице Вавилова

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Продолжается капитальный ремонт «Медиа-Мастерской» на улице Вавилова — одного из центров дополнительного образования на правом берегу города.

Источник: НИА Красноярск

Здание построено в 1936 году. Сейчас уже заменены кровля, окна и витражи, демонтирована старая отделка, ведутся работы по стяжке полов на первом и втором этажах. После завершения ремонта там появятся новые возможности, включая мастерскую художественного стекла.

Около 1200 ребят, которые пока занимаются на других площадках, ждут возвращения в «Медиа-Мастерскую» этим летом.

Мэр Красноярска Сергей Верещагин отметил, что создание условий для развития талантов остается одним из приоритетов работы города.

