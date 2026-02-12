Вашингтон
Названы параметры землетрясения 11 февраля в Хабаровском крае

Толчки зафиксировали в 17:29 по сахалинскому времени.

Источник: AP 2024

В Хабаровском крае у побережья Охотского моря 11 февраля 2026 года произошло сильное землетрясение. По данным сейсмологов, его магнитуда достигла 6. Информацию подтвердили специалисты сейсмической станции «Южно-Сахалинск», регионального филиала Единой геофизической службы РАН.

Толчки зафиксировали в 17:29 по сахалинскому времени, что соответствует 09:29 по московскому времени. Эпицентр находился в 229 километрах юго-восточнее посёлка Охотск и в 300 километрах юго-западнее Магадана. Очаг залегал на глубине 30 километров под морским дном.

Северная часть Охотского моря находится в зоне повышенной тектонической активности — здесь постоянно ведётся мониторинг подземных толчков, который позволяет быстро оценивать риски и оперативно реагировать на любые изменения. Специалисты продолжают наблюдение за возможными афтершоками.