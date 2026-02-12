Названы параметры землетрясения 11 февраля в Хабаровском крае

Толчки зафиксировали в 17:29 по сахалинскому времени, что соответствует 09:29 по московскому времени. Эпицентр находился в 229 километрах юго-восточнее посёлка Охотск и в 300 километрах юго-западнее Магадана. Очаг залегал на глубине 30 километров под морским дном.