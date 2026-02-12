Афиша на 14, 15 февраля. Куда пойти в выходные дни в Перми?

Библиотека им. Горького

10.00−17.00

Выставка «Красавицы, цветы, птицы. Синтез гохуа (китайская живопись, стиль гунби) и поэзии» | 6+

Фотовыставка «Из века в век: главная библиотека Прикамья». К 190-летию Пермской краевой библиотеки им. А. М. Горького | 12+

Книжная выставка «В единстве народов — сила России» | 16+

«На суд зрителя». Выставка ко Дню артиста | 16+

«Играй, прелестное дитя». Представлена литература об играх и игрушках XIX—XX вв. еков | 6+

Выставка декоративно-прикладного искусства «Тропинка из детства» от художника Кати Борисовой | 6+

Фотовыставка «Лики природы» | 6+

«Мастера XIX века»: выставка к юбилеям художников Ге и Маковского | 16+

«Запись в тетрадь»: выставка к 120-летию со дня рождения Мусы Джалиля | 16+

«Разорванный человек»: выставка к 195-летию со дня рождения Николая Лескова | 16+