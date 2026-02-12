Афиша на 14, 15 февраля. Куда пойти в выходные дни в Перми?

14 февраля
Арт-пространство «Другие круги»
11.00−19.00 | Персональная выставка художника Дмитрия Хлебникова «Было, есть и будет» | 18+
Арт-резиденция
12.00−19.00 | Выставка «В поисках перпендикуляра» | 12+
12.00−19.00 | Фотовыставка Марины Долматовой «Импровизация в стиле джаз» | 12+
12.00−19.00 | Выставка «Портрет времени. Часть I», посвящённая юбилею художника Юрия Лапшина | 0+
12.00−19.00 | Выставка «Конь Красный» | 6+
12.00−19.00 | Фотовыставка «Широка страна моя родная» | 0+
Балет Панфилова
19.00 | «Ромео и Джульетта» | 12+
Библиотека им. Горького
10.00−17.00
Выставка «Красавицы, цветы, птицы. Синтез гохуа (китайская живопись, стиль гунби) и поэзии» | 6+
Фотовыставка «Из века в век: главная библиотека Прикамья». К 190-летию Пермской краевой библиотеки им. А. М. Горького | 12+
Книжная выставка «В единстве народов — сила России» | 16+
«На суд зрителя». Выставка ко Дню артиста | 16+
«Играй, прелестное дитя». Представлена литература об играх и игрушках
Выставка декоративно-прикладного искусства «Тропинка из детства» от художника Кати Борисовой | 6+
Фотовыставка «Лики природы» | 6+
«Мастера XIX века»: выставка к юбилеям художников Ге и Маковского | 16+
«Запись в тетрадь»: выставка к 120-летию со дня рождения Мусы Джалиля | 16+
«Разорванный человек»: выставка к 195-летию со дня рождения Николая Лескова | 16+
Библиотека им. Пушкина
10.00−18.00 | Передвижная выставка из Государственного музея В. Высоцкого (Москва) «Таганка, славься! Смейся! Плачь! Кричи!» | 12+
Большой зал филармонии
19.00 | Признание в любви. Концерт | 6+
Галерея «Марис-арт»
12.00−16.00 | Выставка «Быть с тобою, быть собою» | 0+
Галерея Анастасии Поповой
12.00−20.00 | Выставка картин Анастасии Поповой «Мысли на ночь» | 16+
ДК «Искра»
16.00 | Юбилейный концерт студии эстрадного вокала «Вояж» «Мы вместе!» | 0+
ДК железнодорожников
12.00 | Музыкальный театр «Орфей». Мюзикл «Включите тишину» | 0+
ДК им. Кирова
17.00 | Игорь Христенко: «С любовью к вам…» | 6+
ДК им. Пушкина
9.00−18.00 | Выставка «Как вам это понравится?» | 0+
18.30 | Театральный перформанс «Юность» | 12+
ДК им. Солдатова
15.00 | Поэтический вечер «К нему не зарастёт народная тропа», посвящённый творчеству А. С. Пушкина | 6+
17.00 | Балет «Лебединое озеро» | 6+
Дом актёра
20.00 | Квартирник Екатерины Романовой | 12+
Дом Мешкова
10.00−19.00 | Выставка «Кама больше чем река…» | 6+
10.00−19.00 | Выставка «Обыкновенное чудо реставрации» | 6+
Дом художника
11.00−17.00 | Выставка «День художника» | 0+
Исторический парк «Россия — моя история»
10.00−19.00
«Романовы» | 12+
«1914−1945. От великих потрясений к Великой Победе» | 12+
«Три века истории Перми» | 6+
«Голгофа Патриарха Тихона» | 12+
«Маленький мир Ирины Верхградской». Выставка миниатюрной авторской куклы (0+
«Вся судьба моя живая. Варлам Шаламов в Верхнекамье» | 12+
«Молотов. Пространство для жизни» | 12+
12.00 | «Воспою Тебе…» Концерт-лекция хора «Покров» (6+), коллектива Пермской духовной семинарии и сборная экскурсия по выставке «Голгофа Патриарха Тихона» | 12+
11.00−19.00 | «Великий князь Михаил Александрович. Пермский период» | Ул. Сибирская, 5 | 12+
Компания «Промобот»
15.00 | В гости к роботу. Экскурсия | 6+
Концертный зал Lemon
19.00 | Tree Джаз и соул о любви: Each Day Is Valentine’s Day! | 12+
22.00 | Tree Late Night Concert | 12+
Концерт-холл «Свобода»
19.00 | Пилот. 15 лет альбому «Осень» | 16+
Музей винтажной парфюмерии «Душечка»
11.00 | История одеколонов + зимние ароматы | 12+
Музей современного искусства PERMM
12.00−21.00 | Инсталляция «ВАС 2025» | 6+
Остановка «Сквер им. Решетникова»
12.00, 15.00 | Обзорная экскурсия с аудиогидом «Пермь 300. Город на Каме» | 0+
Остановка «Художественная галерея»
18.00 | Пермь вечерняя. Истории о любви | 6+
Планетарий
10.30 | Приключения Хрумки в зимнем лесу | 6+
12.00 | Путешествуя со светом | 6+
15.00 | Обитаемая Луна | 6+
17.30 | В поисках внеземных цивилизаций | 12+
19.00 | Сверхмассивные чёрные дыры. Открывая невидимое | 12+
Театр «Белая Овца»
18.00 | Спектакль «Король Лир» | 16+
Театр «Век жизни»
11.00, 13.00 | Сказка «Морозко» по мотивам русских народных сказок | 0+
Театр «Данилин»
18.00 | Магия двух сердец | 12+
Театр «У Моста»
14.00, 18.00 | Карамазовы | 16+
Театр кукол
11.00 | Принцесса на горошине | 0+
13.30 | Снежная королева | 6+
Театр оперы и балета им. П. И. Чайковского
19.00 | Струнный квартет при свечах. Концерт-энигма солистов оркестра театра | 6+
Театр юного зрителя
11.00, 14.00 | Холодное сердце | 12+
19.00 | Барышня-крестьянка | Спектакль идёт на малой сцене театра | 12+
Театр-Театр
13.00, 17.00, 19.00 | Алиса в стране чудес | Театр-Тятрик | 6+
15.00, 19.00 | Чёртова доставка | Сцена-Молот | 16+
18.00 | Три плюс кот | ДК «Звёздный» (п. Звёздный, ул. Ленина, 10) | 16+
Центр городской культуры
11.00−20.00 | Выставка памяти Сергея Имиса | 12+
Центральный выставочный зал
11.00−19.00 | Выставка «День художника» | 12+
Цирк
16.00 | Цирк на льду «Айсберг» | 0+
Частная филармония «Триумф»
19.00 | Lisa Lyanga (Kenya) и Gorbunov band. Афро-соул, госпел и world music | 12+
15 февраля
Арт-пространство «Другие круги»
11.00−19.00 | Персональная выставка художника Дмитрия Хлебникова «Было, есть и будет» | 18+
Арт-резиденция
12.00−19.00 | Выставка «В поисках перпендикуляра» | 12+
12.00−19.00 | Фотовыставка Марины Долматовой «Импровизация в стиле ДЖАЗ» | 12+
12.00−19.00 | Выставка «Портрет времени. Часть I», посвящённой юбилею художника Юрия Лапшина | 0+
12.00−19.00 | Выставка «Конь Красный» | 6+
12.00−19.00 | Фотовыставка «Широка страна моя родная» | 0+
Библиотека им. Горького
10.00−17.00
Выставка «Красавицы, цветы, птицы. Синтез гохуа (китайская живопись, стиль гунби) и поэзии» | 6+
Фотовыставка «Из века в век: главная библиотека Прикамья». К 190-летию Пермской краевой библиотеки им. А. М. Горького | 12+
«Играй, прелестное дитя». Представлена литература об играх и игрушках
Выставка декоративно-прикладного искусства «Тропинка из детства» от художника Кати Борисовой | 6+
Фотовыставка «Лики природы» | 6+
«Мастера XIX века»: выставка к юбилеям художников Ге и Маковского | 16+
«Запись в тетрадь»: выставка к 120-летию со дня рождения Мусы Джалиля | 16+
«Разорванный человек»: выставка к 195-летию со дня рождения Николая Лескова | 16+
Большой зал филармонии
19.00 | Анна Егоян | 0+
Галерея Анастасии Поповой
12.00−20.00 | Выставка картин Анастасии Поповой «Мысли на ночь» | 16+
ДК «Искра»
16.00 | Отчётный концерт студии восточного танца «Жадди» — «Жемчужины востока» | 6+
ДК железнодорожников
12.00 | Молодёжный театр «ТеМа». Кукольный спектакль «Зимняя сказка» | 0+
18.00 | Молодёжный театр «ТеМа». Новогодняя сказка для взрослых | 16+
ДК им. Гагарина
17.00 | Игорь Христенко: «С любовью к вам…» | 6+
ДК им. Пушкина
9.00−18.00 | Выставка «Как вам это понравится?» | 0+
Дом актёра
11.00 | Стойкий оловянный солдатик | 6+
19.00 | Брут | 16+
Дом Мешкова
10.00−19.00 | Выставка «Кама больше чем река…» | 6+
10.00−19.00 | Выставка «Обыкновенное чудо реставрации» | 6+
Дом молодёжи
12.00, 15.00 | Музыкальный театр «Орфей». Мюзикл «Включите тишину» | 0+
Дом художника
11.00−17.00 | Выставка «День художника» | 0+
Исторический парк «Россия — моя история»
10.00−19.00
«Рюриковичи» | 12+
«1914−1945. От великих потрясений к Великой Победе» | 12+
«Три века истории Перми» | 6+
«Голгофа Патриарха Тихона» | 12+
«Маленький мир Ирины Верхградской». Выставка миниатюрной авторской куклы | 0+
«Вся судьба моя живая. Варлам Шаламов в Верхнекамье» | 12+
«Молотов. Пространство для жизни» | 12+
11.00−19.00 | «Великий князь Михаил Александрович. Пермский период» | Ул. Сибирская, 5 | 12+
Музей сладостей «Конфектория»
18.00 | Экскурсия в музей сладостей | 0+
Музей современного искусства PERMM
12.00−21.00 | Инсталляция «ВАС 2025» | 6+
Органный концертный зал
15.00 | Картинки с выставки | 6+
ПДНТ «Губерния»
11.00, 14.00 | Как Валенька и Варенька Масленицу встречали, или Закатошно воскресенье | 0+ 19.00 | Легендарные хиты Enigma, Gregorian, Sandra в шоу Mirror Of Enigma | Большой концертный зал | 12+
Планетарий
10.30 | Космический мир Снежной королевы | 6+
12.00 | Закат эпохи динозавров | 6+
15.00 | Главное чудо Вселенной" | 6+
17.30 | Туманности | 12+
Театр «Белая Овца», театральный зал в ТРЦ «Планета»
18.00 | Спектакль «Король Лир» | 16+
Театр «Век жизни»
16.00, 19.30 | Спектакль «В чужом пиру похмелье» | 16+
Театр «Новая драма»
19.00 | Спектакль «Три сестры» | 16+
Театр «У Моста»
14.00, 18.00 | Карамазовы | 16+
Театр кукол
11.00 | Принцесса на горошине | 0+
13.30 | Снежная королева | 6+
16.00 | Посвящение в зрители. Мастер-класс по театральному этикету | 6+
Театр оперы и балета им. П. И. Чайковского
19.00 | Золушка | 12+
19.00 | Скажи мне правду о любви. Концерт | Частная филармония «Триумф» | 6+
Театр Сергея Дроздова
21.00 | Трагикомедия «Откровения Буратино» | 18+
Театр юного зрителя
19.00 | Барышня-крестьянка | Спектакль идёт на малой сцене театра | 12+
11.00, 13.30, 16.00 | Как Баба-Яга сына женила | 6+
Театр-Театр
12.00, 15.00, 18.00 | Летучий корабль | ДК Солдатова | 6+
13.00, 17.00, 19.00 | Алиса в стране чудес | Театр-Тятрик | 6+
15.00, 19.00 | Премьера. Зелёная кошка | Сцена-Молот | 16+
Художественная галерея «Пермский период»
12.00−18.00 | Выставка-энциклопедия «Эмаль. Стекло. Мозаика. Витраж» | 0+
Центр городской культуры
11.00−20.00 | Выставка памяти Сергея Имиса | 12+
Центральный выставочный зал
11.00−19.00 | Выставка «День художника» | 12+
Цирк
12.00 | Цирк на льду «Айсберг» | 0+