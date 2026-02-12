Белорусский врач-диетолог назвала простой рецепт разгрузочного дня — надо отказаться от одного популярного продукта

Простой рецепт разгрузочного дня в эфире телеканала «Беларусь 1» назвала белорусский врач-диетолог Светлана Кашицкая.
По ее словам, разгрузочный день — это отдых для внутренних органов. Разгрузочный день, если его правильно провести, может моментально помочь избавиться от лишней жидкости, от отеков, что очень важно для многих людей.
«Если вы хотите убрать (из организма. — Ред.) лишнюю воду, жидкость, то сразу убираем молочку и проводим немолочный разгрузочный день. Самый простой, сытный, несложный разгрузочный день — это утром отварные яйца, в обед — курица, рыба, индейка, морепродукты и овощи, и в ужин то же самое [что и в обед]», — подчеркнула врач-диетолог.
Светлана Кашицкая отметила, так можно «слить» лишнюю воду из организма за один день.
«Молочка задерживает воду. Поэтому ее нужно убрать, если мы за один день хотим стать звездой и красавицей», — отметила диетолог и попросила не путать разгрузочный день с диетой.
