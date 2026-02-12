Белорусский врач-диетолог назвала простой рецепт разгрузочного дня — надо отказаться от одного популярного продукта

«Если вы хотите убрать (из организма. — Ред.) лишнюю воду, жидкость, то сразу убираем молочку и проводим немолочный разгрузочный день. Самый простой, сытный, несложный разгрузочный день — это утром отварные яйца, в обед — курица, рыба, индейка, морепродукты и овощи, и в ужин то же самое [что и в обед]», — подчеркнула врач-диетолог.