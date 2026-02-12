Власти сказали, за какое время приезжает скорая помощь в Минске

Первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Мингорисполкома Павел Удот сказал в эфире «Радио-Минск», за какое время приезжает скорая помощь в столице Беларуси.
Вызовы на номер 103 делятся на экстренные и неотложные. В соответствии с этим, отличается и время ожидания. Павел Удот назвал особенности обоих типов.
При экстренном вызове бригада будет у пациента за 20 минут от времени звонка.
«Сюда относятся ДТП, падения с высоты, потеря сознания, судороги, нарушение сердечного ритма или высокая температура с сыпью у детей до 3 лет. Это ситуации, где есть прямая угроза жизни», — сказал чиновник.
Что касается неотложного вызова, то тут норматив прибытия кареты скорой помощи 75 минут.
«Это боли в животе или конечностях, температура выше 39,5 у взрослых, которая не сбивается таблетками. Здесь помощь нужна обязательно, но счет не идет на секунды», — привел пример Павел Удот.
Сами бригады, работающие на скорой помощи, делятся на врачебные и фельдшерские. К первым, специальным, относятся реанимация и интенсивная терапия. «Там работают врач, два фельдшера, санитар и водитель», — говорит замглавы комитета по здравоохранению столичного исполкома.
А вот в фельдшерских бригадах работают два фельдшера (а каждый из них — «высококвалифицированный специалист, который обучен работать по строгим клиническим протоколам и укомплектован всем необходимым оборудованием») и водитель.
Удот сказал, что также на скорой есть бригады узкого профиля — педиатрические и психиатрические.
