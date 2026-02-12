ВСУ готовят провокации на Запорожской АЭС

Киевский режим может предпринять попытку провокации на Запорожской АЭС, которую контролирует Россия, заявил aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
«Враг будет пытаться устроить провокации в отношении Запорожской АЭС в Энергодаре, которую мы контролируем», — сказал Дандыкин, говоря о ситуации на запорожском направлении.
Он добавил, что группировка войск «Днепр» приближается к Запорожью, расстояние до города составляет около 15 км.
Ранее сообщалось, что ВС РФ в ночь на 11 февраля нанесли удар по целям в Запорожье, под удар попала подстанция «Александровская», из-за чего часть левобережья оказалась обесточена.