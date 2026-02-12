Последние дни: раскрыта судьба Telegram в России

Россияне продолжают наблюдать за ситуацией вокруг ограничения работы популярного мессенджера Telegram: пока одни радуются его блокировке, другие — продолжают надеяться на полное снятие ограничительных мер.
Роскомнадзор 10 февраля начал частичное ограничение работы мессенджера. Эксперты рассказали, что ждет Telegram в будущем.
Почему Telegram начали блокировать в России?
Роскомнадзор частично ограничил работу платформы 10 февраля, отметив, что ее руководство систематически игнорирует требования российского законодательства. При этом ранее был принят ряд предупредительных мер.
В марте 2025 года доступ к мессенджеру начали ограничивать в Чечне и Дагестане, а в августе того же года ведомство ввело лимиты на звонки в Telegram и WhatsApp, связав это с резким ростом мошеннических схем.
В феврале Роскомнадзор обосновал частичное ограничение работы Telegram тем, что мессенджер не исполняет российское законодательство, в частности, не защищает персональные данные и не принимает меры против мошенничества и использования платформы в преступных и террористических целях.
В официальном заявлении регулятора были перечислены ключевые претензии. Во-первых, отсутствие защиты персональных данных пользователей. Во-вторых, отсутствие эффективных мер противодействия мошенничеству. В-третьих, использование платформы в преступных и террористических целях, при котором администрация площадки не предпринимает достаточных усилий для блокировки экстремистского контента.
В ведомстве при этом неоднократно сообщали, что ограничения могут быть сняты после устранения нарушений. Однако, по данным на февраль 2026 года, Telegram так и не предпринял необходимых действий.
Полная блокировка Telegram через 6−8 месяцев.
Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в беседе с aif.ru отметил, что полная блокировка мессенджера на территории России — сценарий вероятный, но не неизбежный. По его словам, все будет зависеть от того, пойдет ли руководство площадки на компромисс.
«Что касается полной блокировки, я считаю, что это произойдет через 6−8 месяцев. Но мы все-таки рассчитываем, что Telegram примет для себя правильное решение, выделит российский сегмент в отдельное юрлицо, в отдельный бизнес, назовёт его как-то, чтобы не попасть под санкции, но при этом выполнить российское законодательство», — сказал Свинцов.
По мнению депутата, полгода — достаточный срок для того, чтобы технически и юридически адаптироваться к требованиям российского законодательства, не подставив при этом головную компанию под санкционные риски.
Аналогичное мнение выразил и представитель Кремя Дмитрий Песков, который сообщил, что сейчас ведутся переговоры с представителями мессенджера.
«Мы знаем, что ведутся контакты с людьми из Telegram», — почеркнул он, добавив, что требования российского законодательства необходимо выполнять.
Повлияет ли ЧП в Анапе на ускорение блокировки мессенджера?
Пока вопрос о будущем Telegram в России остается в подвешенном состоянии, ситуацию накаляют инциденты, как, например, со стрельбой в техникуме Анапы.
Студент учебного учреждения перед тем, как устроить стрельбу, оставил в своем аккаунте в мессенджере пугающую запись: «Невиновных в этот день не будет, любое отродье, которое попадется мне на пути, умрет».
Прямой связи между этой трагедией и ускорением блокировки мессенджера, по словам депутата, нет.
«Конечно, это трагичное событие. Приносим соболезнования всем, кто пострадал, всем родственникам. Но это параллельные истории с блокировкой Telegram в России. То есть Telegram нарушает действующее федеральное законодательство. А то, что им пользуются, в том числе, преступники, это совпадение. Он мог использовать любую другую площадку», — пояснил депутат.
По словам Свинцова, стрельба в Анапе не повлияет на ускорение полной блокировки мессенджера.
Ранее стало известно, что охранник закрыл собой от пуль учеников техникума в Анапе.