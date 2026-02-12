Последние дни Змеи изведут хуже ретроградного Меркурия: Почему перед китайским Новым годом плохо всем

Вот вроде бы уже финишная прямая. До китайского Нового года — пять дней, 17 февраля в права вступает Огненная Лошадь, и можно выдохнуть. Но не так быстро. В восточной астрологии последние дни уходящего года считаются самыми коварными. Змея не прощается легко. Она уползает молча, но напоследок оглядывается, и тех, кто не успел навести порядок в жизни, кусает резко и без предупреждения. Мы разобрались, какие конкретные неприятности обрушились на вас уже сейчас.
Старые конфликты вспыхивают с новой силой.
Если есть незакрытые ссоры, недосказанность или обиды, которые вы тихо откладывали весь год, Змея достанет их прямо сейчас. Именно в хвосте своего правления она обостряет всё, что было заморожено. Люди, которые казались спокойными, вдруг начинают предъявлять претензии. Отношения, державшиеся на честном слове, трещат по швам. И самое неприятное: конфликт, разгоревшийся в эти дни, не заканчивается с приходом Лошади, он переходит в новый год уже как хронический. Змея словно специально оставляет незаживающую ранку на память.
Деньги утекают и копить не получается.
Финансовые потери в последние дни года Змеи имеют особенный привкус — они всегда выглядят нелепо. Не крупный провал, а именно обидная мелочь, которая выбивает из колеи: неожиданный штраф, сломавшаяся техника, счёт, о котором забыли. Восточные астрологи объясняют это просто: Змея не любит тех, кто хвастается успехами или небрежно обращается с деньгами в финале её цикла. Она как будто напоминает, что расслабляться рано. Особенно уязвимы те, кто в эти дни громко обсуждает доходы или строит грандиозные финансовые планы вслух.
Здоровье даёт сбой именно сейчас.
Тело в конце энергетического цикла работает на износ. Змея — символ трансформации, и её уход буквально требует от организма обновления. У тех, кто не даёт себе отдыха, не высыпается и гонит себя вперёд через силу, эти шесть дней оборачиваются простудой, обострением хронического, мигренью или просто полным упадком сил. Это не мистика, а физиология, которую Восток давно описал в астрологических терминах: финал года — время для замедления, а не для подвигов. Кто не слушает, тот получает сигнал от тела принудительно.
Новые начинания проваливаются или зависают.
Те, кто решил именно сейчас запустить бизнес, подписать контракт или начать важные переговоры, рискуют столкнуться с неожиданными препятствиями. Проекты зависают, партнёры тянут с ответом, документы теряются. Энергия года уже на исходе — Змея собрала вещи и ни на что новое не даёт своего благословения. А Огненная Лошадь, которая придёт 17 февраля, чужих стартов не поддерживает: она любит то, что начато при ней и под её огонь.
Хаос в доме отражается на всём остальном.
По китайской традиции последние дни года — это время завершить уборку и освободить пространство. Те, кто входит в праздник с беспорядком в доме, входят в новый год с беспорядком в голове и делах. Это звучит как примета, но работает как психология: захламлённое пространство держит человека в прошлом. Змея, уходя, буквально проверяет, освободили ли вы место для нового? Если нет — она оставит после себя ощущение тяжести и незавершённости, которое будет преследовать ещё месяцами.
Шесть дней — это немного. Но именно они определяют, в каком состоянии вы войдёте в год Огненной Лошади. Проводите Змею правильно: закройте долги, помиритесь с теми, с кем поссорились, уберите дом и дайте себе выдохнуть. Тогда 17 февраля Лошадь ворвётся в вашу жизнь с огнём и энергией — а не с чемоданом чужих проблем за спиной. А ранее Life.ru рассказывал, кого на самом деле каждый год сжигают на Масленицу в облике чучела.
Ещё больше WOW-контента — в нашем канале в МАХ!
Интересное Еще.