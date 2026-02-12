Последние дни Змеи изведут хуже ретроградного Меркурия: Почему перед китайским Новым годом плохо всем

Тело в конце энергетического цикла работает на износ. Змея — символ трансформации, и её уход буквально требует от организма обновления. У тех, кто не даёт себе отдыха, не высыпается и гонит себя вперёд через силу, эти шесть дней оборачиваются простудой, обострением хронического, мигренью или просто полным упадком сил. Это не мистика, а физиология, которую Восток давно описал в астрологических терминах: финал года — время для замедления, а не для подвигов. Кто не слушает, тот получает сигнал от тела принудительно.