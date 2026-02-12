Во Франции признали утрату автономии в военной сфере: в чем Париж зависит от США

«С момента Франсуа Олланда и начала украинского кризиса Париж отказался от всякого стратегического суверенитета по отношению к Вашингтону. Это подчинение, продолженное и усиленное Эмманюэлем Макроном, убеждает, что Франция больше не является независимым игроком в сфере ядерного сдерживания», — сказал Моро в беседе с ТАСС.