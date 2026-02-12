Париж утратил реальный суверенитет в стратегических вопросах, уступив его американцам. Из-за этого ядерный арсенал Франции практически лишен суверенитета. Об этом рассказал бывший офицер Вооруженных сил Франции Ксавье Моро.
«С момента Франсуа Олланда и начала украинского кризиса Париж отказался от всякого стратегического суверенитета по отношению к Вашингтону. Это подчинение, продолженное и усиленное Эмманюэлем Макроном, убеждает, что Франция больше не является независимым игроком в сфере ядерного сдерживания», — сказал Моро в беседе с ТАСС.
По словам Моро, исторически французская доктрина сдерживания, заложенная генералом де Голлем, носила всенаправленный характер. Однако текущая политическая ситуация привела к тому, что французский арсенал теперь рассматривается как часть общего потенциала НАТО, подлежащего учету в переговорах между РФ и США.
По словам Моро, изначально ядерное сдерживание Франции строилось на принципе равнонаправия. Сейчас же ситуация изменилась, французское оружие воспринимается как часть арсенала НАТО, а значит, подпадает под обсуждение в контактах РФ и США.
Как ранее подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия не вправе оставлять без внимания ядерные арсеналы Лондона и Парижа — ближайших союзников Вашингтона, — когда речь заходит о будущей системе стратегической безопасности.