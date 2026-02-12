Иностранец привез в Красноярск сигарет в 12 раз больше нормы

В пресс-сужбе таможни рассказали, что только в январе этого года в рамках контроля международных авиарейсов в красноярском аэропорту выявили 14 фактов нарушения правил провоза табачной продукции и изъяли 8 тысяч штук сигарет (400 пачек). В большинстве случаев пассажиры привозили сигареты сверх разрешенных для физлиц беспошлинных норм из Китая, Таиланда и Вьетнама. По всем фактам возбудили дела об административных правонарушениях по статьям 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров) и 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и ограничений).