Иностранец привез в Красноярск сигарет в 12 раз больше нормы

Это в 12 раз больше разрешенной нормы.
Табачные изделия выявили с помощью досмотровой техники на «зеленом коридоре» в багаже авиапассажира, прилетевшего из Харбина (Китай).
48-летний мужчина пояснил, что купил сигареты в качестве подарков и не знал о правилах перемещения таких товаров.
Напомним, для личного пользования из-за рубежа можно ввезти не более 200 сигарет, или 50 сигар (сигарилл), или 200 изделий с нагреваемым табаком («стиков»), или 250 грамм табака, или указанные изделия в ассортименте общим весом не более 250 грамм. Табачные изделия сверх этой нормы относятся к коммерческим товарам и подлежат декларированию в общем порядке с уплатой таможенных платежей.
В пресс-сужбе таможни рассказали, что только в январе этого года в рамках контроля международных авиарейсов в красноярском аэропорту выявили 14 фактов нарушения правил провоза табачной продукции и изъяли 8 тысяч штук сигарет (400 пачек). В большинстве случаев пассажиры привозили сигареты сверх разрешенных для физлиц беспошлинных норм из Китая, Таиланда и Вьетнама. По всем фактам возбудили дела об административных правонарушениях по статьям 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров) и 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и ограничений).