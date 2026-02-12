Руководитель редакции «Наука» ТАСС вошел в комиссию РАН по популяризации науки

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Руководитель редакции «Наука» информационного агентства России ТАСС Андрей Резниченко включен в состав комиссии Российской академии наук (РАН) по популяризации науки, говорится в постановлении президиума РАН, которое есть в распоряжении ТАСС.
Как следует из документа, президиум РАН утвердил положение о комиссии и ее персональный состав, а также признал утратившим силу прежнее постановление, действовавшее ранее.
Комиссия является консультативным и экспертным органом при Академии наук. Среди ее целей — развитие и координация работы по популяризации науки, продвижение научных знаний, повышение научной грамотности, организация публичных мероприятий и взаимодействие с медиасредой и образовательными организациями.
Председателем комиссии назначен академик РАН Владимир Иванов, заместителем председателя — член-корреспондент РАН Андрей Наумов. В составе также — академики РАН Юрий Кульчин, Александр Макаров, Степан Калмыков, Алексей Солдатенко и другие; представители научных и коммуникационных организаций, в том числе Российского научного фонда и пресс-службы Минобрнауки России.