Вашингтон
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Руководитель редакции «Наука» ТАСС вошел в комиссию РАН по популяризации науки

Председателем комиссии назначен академик Российской академии наук Владимир Иванов.

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Руководитель редакции «Наука» информационного агентства России ТАСС Андрей Резниченко включен в состав комиссии Российской академии наук (РАН) по популяризации науки, говорится в постановлении президиума РАН, которое есть в распоряжении ТАСС.

Как следует из документа, президиум РАН утвердил положение о комиссии и ее персональный состав, а также признал утратившим силу прежнее постановление, действовавшее ранее.

Комиссия является консультативным и экспертным органом при Академии наук. Среди ее целей — развитие и координация работы по популяризации науки, продвижение научных знаний, повышение научной грамотности, организация публичных мероприятий и взаимодействие с медиасредой и образовательными организациями.

Председателем комиссии назначен академик РАН Владимир Иванов, заместителем председателя — член-корреспондент РАН Андрей Наумов. В составе также — академики РАН Юрий Кульчин, Александр Макаров, Степан Калмыков, Алексей Солдатенко и другие; представители научных и коммуникационных организаций, в том числе Российского научного фонда и пресс-службы Минобрнауки России.