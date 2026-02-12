Мясо, огурцы и яйца подорожали в Иркутске в 2025 году

На прилавках магазинов в Иркутске за 2025 год резко подорожала стоимость мяса, овощей, яиц и других продуктов, которые пользуются спросом у покупателей. По последним данным Иркутскстата минимальный набор продуктов питания оценивается в среднем в 7 778 рублей.
— Килограмм говядины теперь стоит 666 рублей. Баранина стала заметно дороже — плюс 16,4%, и цена достигла 917,93 рубля за килограмм. За десяток яиц придется отдать 99 рублей, а подсолнечное масло обойдется примерно в 161 рубль, — уточняется в статистике.
Сибиряков же неприятно удивили цены на огурцы: до появления свежего урожая за килограмм придется заплатить 230 рублей. В течение 2025 года наблюдался значительный рост цен на кофе. Так, в январе килограмм натурального растворимого кофе оценивался в 3512 рублей, а к декабрю его стоимость возросла до 4578,82 рублей, что соответствует увеличению на 30%. Кофе в зернах и молотый кофе продемонстрировали еще более существенный рост — на 42%, достигнув к концу года цены в 2970,26 рублей за килограмм.