Мясо, огурцы и яйца подорожали в Иркутске в 2025 году

Сибиряков же неприятно удивили цены на огурцы: до появления свежего урожая за килограмм придется заплатить 230 рублей. В течение 2025 года наблюдался значительный рост цен на кофе. Так, в январе килограмм натурального растворимого кофе оценивался в 3512 рублей, а к декабрю его стоимость возросла до 4578,82 рублей, что соответствует увеличению на 30%. Кофе в зернах и молотый кофе продемонстрировали еще более существенный рост — на 42%, достигнув к концу года цены в 2970,26 рублей за килограмм.