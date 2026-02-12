Представитель Минстроя РФ: коммунальную аварию в Бодайбо можно было предотвратить

30 января в Бодайбо были остановлены 4 котельные из-за промерзания водовода. В результате тепло перестало поступать как в частные, так и в многоквартирные дома, в которых проживает около 1,5 тысяч человек. По факту коммунального инцидента было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и о ненадлежащем исполнении чиновниками Бодайбо своих должностных обязанностей.