Представитель Минстроя РФ: коммунальную аварию в Бодайбо можно было предотвратить

Сотрудники муниципальной теплоснабжающей организации и местные власти своевременно не среагировали на проблему с перемерзанием водовода, из-за чего в дома бодайбинцев перестало поступать теплоснабжение. Такое мнение высказал представитель Минстроя РФ Кирилл Колмаков в интервью «Вести-Иркутск», передает ИА «ТК Город».
По словам Кирилла Колмакова, сотрудники муниципального предприятия, которое эксплуатирует котельные в Бодайбо, и чиновники местной мэрии не предпринимали необходимых действий в течение 4 дней. Специалист отметил, что «первые звоночки» начали происходить до аварии: жители Бодайбо сообщали о снижающемся напоре воды, что впоследствии привело к перемерзанию водовода.
Были нарушены параметры температуры и давления в трубопроводе. И несвоевременно были приняты меры реагирования со стороны муниципальных органов власти и ресурсоснабжающей организации. Аварию можно было предотвратить, если бы были приняты превентивные меры по сбросу воды с водовода, — подчеркнул Кирилл Колмаков.
30 января в Бодайбо были остановлены 4 котельные из-за промерзания водовода. В результате тепло перестало поступать как в частные, так и в многоквартирные дома, в которых проживает около 1,5 тысяч человек. По факту коммунального инцидента было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и о ненадлежащем исполнении чиновниками Бодайбо своих должностных обязанностей.
Устранение коммунальной аварии ведется по сей день. Для помощи местным специалистам в Бодайбо в числе прочих направились сотрудники муниципальных предприятий и управляющих компаний из Братска и Братского района. По данным правительства региона на 12 февраля, тепло подается в 24 многоквартирных дома, 6 индивидуальных, а также в 10 домов блокированной застройки. Также к теплоснабжению подключены школа № 3 и коррекционная школа.