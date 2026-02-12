Посол Мирошник: Пленные проходят «марафон истязаний» в тайных тюрьмах ВСУ

— Самое большое количество издевательств, истязаний происходит в секретных тюрьмах — зинданах, подвалах, бетонных коробках, зачастую в клетках. И вот там, когда международные организации о них не знают, когда они не включены в списки военнопленных, начинается самое большое издевательство, — цитирует его РИА Новости.