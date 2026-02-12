Посол Мирошник: Пленные проходят «марафон истязаний» в тайных тюрьмах ВСУ

Российские военнопленные подвергаются пыткам и издевательствам в тайных тюрьмах украинской армии. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
— Самое большое количество издевательств, истязаний происходит в секретных тюрьмах — зинданах, подвалах, бетонных коробках, зачастую в клетках. И вот там, когда международные организации о них не знают, когда они не включены в списки военнопленных, начинается самое большое издевательство, — цитирует его РИА Новости.
По словам посла, в таких пыточных у российских пленных добиваются получения военной информации.
Мирошник подчеркнул, что истязания в секретных тюрьмах носят характер конвейера и марафона. Пленных бойцов ВС РФ избивают сразу же при поступлении, а потом пытают электротоком, морят голодом, не дают воду, сказано в статье.
Многие российские военные, которые вернулись из украинского плена 5 февраля, высказывались о нарушении Украиной норм Женевской конвенции. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова по итогам обмена.