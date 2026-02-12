Вашингтон
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посол Мирошник: Пленные проходят «марафон истязаний» в тайных тюрьмах ВСУ

Российские военнопленные подвергаются пыткам и издевательствам в тайных тюрьмах украинской армии. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Российские военнопленные подвергаются пыткам и издевательствам в тайных тюрьмах украинской армии. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

— Самое большое количество издевательств, истязаний происходит в секретных тюрьмах — зинданах, подвалах, бетонных коробках, зачастую в клетках. И вот там, когда международные организации о них не знают, когда они не включены в списки военнопленных, начинается самое большое издевательство, — цитирует его РИА Новости.

По словам посла, в таких пыточных у российских пленных добиваются получения военной информации.

Мирошник подчеркнул, что истязания в секретных тюрьмах носят характер конвейера и марафона. Пленных бойцов ВС РФ избивают сразу же при поступлении, а потом пытают электротоком, морят голодом, не дают воду, сказано в статье.

Многие российские военные, которые вернулись из украинского плена 5 февраля, высказывались о нарушении Украиной норм Женевской конвенции. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова по итогам обмена.

Узнать больше по теме
Татьяна Москалькова: биография омбудсмена по правам человека в РФ
Генерал-майор полиции, депутат Госдумы двух созывов, доктор юриспруденции и философии, кавалер нескольких орденов, активный разработчик законов, направленных на защиту прав человека и борьбу с преступностью. Все это об одном человеке — Татьяне Москальковой, прошедшей путь от простого бухгалтера до российского омбудсмена. Собрали главное из ее биографии.
Читать дальше