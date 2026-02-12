Минздрав: более 80% детей излечиваются от онкозаболеваний в Беларуси

Инна Пролесковская добавила, что в тех странах, где низкий и средний уровень дохода (по оценкам ВОЗ), от рака излечиваются более 30% детей и подростков. Она отметила, что к числу наиболее распространенных онкозаболеваний относится лейкемия. Второе место занимают злокачественные опухоли центральной нервной системы.