Минздрав: более 80% детей излечиваются от онкозаболеваний в Беларуси

Минздрав сообщил, что более 80% детей излечиваются от онкозаболеваний в Беларуси. Об этом sb.by рассказала заместитель директора РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии, главный внештатный детский онкогематолог Минздрава Инна Пролесковская.
Она привела статистику Всемирной организации здравоохранения, согласно которой, более 400 000 детей и подростков в возрасте до 19 лет каждый год заболевают раком.
— Благодаря развитию детской онкологии в странах с высоким уровнем дохода, где доступны комплексные услуги, более 80 процентов юных пациентов излечиваются от недуга. К подобным государствам относится и Беларусь, — заявила главный внештатный детский онкогематолог.
Инна Пролесковская добавила, что в тех странах, где низкий и средний уровень дохода (по оценкам ВОЗ), от рака излечиваются более 30% детей и подростков. Она отметила, что к числу наиболее распространенных онкозаболеваний относится лейкемия. Второе место занимают злокачественные опухоли центральной нервной системы.
