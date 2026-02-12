Вашингтон
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Правила единого пособия изменят: кто точно лишится выплат

В правительстве решили изменить условия для оформления единого пособия.

Источник: IrkutskMedia.ru

Правительственная комиссия одобрила существенные поправки в правила единого пособия. Теперь часть родителей может лишиться выплат.

После вступления в силу поправок, получать единое пособие смогут только граждане России, проживающие на территории страны не менее пяти лет в статусе гражданина. Это существенное изменение не позволит оформлять выплаты людям, недавно получившим российское гражданство, отмечают эксперты.

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев объяснил, что поправки в закон не просто сужают круг получателей единого пособия, а дают приоритет коренным россиянам.

Отмечается, что в законе сделано исключение для тех, кто получил гражданство по рождению, и для участников программы по переселению соотечественников. Также исключение сделают для участников специальной военной операции и членов их семьи, пишет РИА «Новости».

Сергей Ветров.