Guardian: Глобальное потепление грозит Земле вечным «адским климатом»

Глобальное потепление может навсегда изменить климат Земли. Об этом в четверг, 12 февраля, рассказали в The Guardian, ссылаясь на ученых.
— Глобальное потепление может привести к необратимому изменению климата, но большинство людей не осознают, что мир ближе, чем считалось, к «точке невозврата», — добавили в публикации.
По словам специалистов, Земля превратится в «парниковую планету». Подобный исход будет намного хуже, чем повышение температуры на 2−3 градуса.
Это закрепит за планетой новый климат, сильно отличающийся от благоприятных условий, которые существовали на протяжении последних 11 тысяч лет, когда развивалась человеческая цивилизация.
Ранее ученые изучили данные из Африки, Южной и Центральной Америки и Юго-Восточной Азии. Из 840 миллионов зданий к 2100 году там пострадают около 136 миллионов, если уровень моря поднимется.
Исследователи также предупреждают о начале процесса массовой гибели тепловодных коралловых рифов, способного привести к тяжелым последствиям для всей планеты, если не будут приняты срочные меры.