Учёные считают, что глобальное потепление может изменить климат Земли навсегда

Глобальное потепление может привести к необратимым изменениям климата на планете. Об этом сообщила газета Guardian. Издание пишет, что постепенный рост средней температуры уже влияет на жизнь людей в разных странах. При этом возможный переход к так называемому состоянию «парниковой Земли» может усилить последствия изменения климата.