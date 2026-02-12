Учёные считают, что глобальное потепление может изменить климат Земли навсегда

«Это закрепит за миром новый и адский климат “парниковой Земли”, гораздо худший, чем повышение температуры на два — три градуса, к которому, как ожидается, мир приблизится», — говорится в сообщении.
В материале приводится мнение учёных о трудностях прогнозирования критических точек. Климатолог Кристофер Вольф отметил, что определить момент наступления переломных изменений сложно, поэтому меры предосторожности остаются важными. Газета указывает, что климатическая система может реагировать на накопление парниковых газов скачкообразно. При этом специалисты подчёркивают, что сценарии дальнейшего развития событий зависят от глобальных решений в сфере экологии и энергетики.
Ранее президент России Владимир Путин допустил возможность всемирного похолодания вместо дальнейшего потепления. Он отметил, что специалисты по-разному оценивают климатические перспективы Арктики и всей планеты. По словам главы государства, часть экспертов считает, что пик потепления уже пройден и впереди возможен обратный тренд. Путин также подчеркнул значение освоения северных территорий, напомнив, что около 70% территории России расположено в северных широтах. Он указал на необходимость учитывать любые климатические сценарии при долгосрочном планировании.
