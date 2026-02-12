Вашингтон
Суд разрешил снести павильон у метро «Приморская» в Петербурге

Арбитраж снял запрет на демонтаж торгового объекта рядом со станцией.

Источник: РИА "Новости"

Арбитражный суд рассмотрел дело №А56−70287/2025 по иску бывшего арендатора земельного участка возле станции метро «Приморская», который пытался оспорить действия городских властей, связанные с принудительным демонтажем торгового павильона. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга.

По итогам разбирательства суд не выявил оснований для сохранения обеспечительных мер и удовлетворил ходатайство ведомства о снятии запрета на снос объекта. Таким образом, препятствий для проведения работ больше нет.

В комитете уточнили, что ожидают официальной публикации судебного акта. Если бывший арендатор не выполнит демонтаж добровольно, объект будет разобран в принудительном порядке в рамках предоставленных городу полномочий.