В 40 домах Бодайбо, которые попали в зону ЧС, восстановили отопление

В 40 домах Бодайбо, которые попали в зону чрезвычайной ситуации, восстановили отопление. За сутки подключили 16 домов, в которых проживают 182 человека, среди них 39 детей. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе областного правительства.
— 12 февраля 2026 года специалисты планируют подать тепло в жилые дома на улицах Садовая, Лыткинская, Разведчиков и в районе МК-135, — уточняется в сообщении.
Теперь 615 человек, среди которых 137 детей, снова могут жить в теплых квартирах и домах. Всего восстановлено теплоснабжение в 24 многоквартирных домах, шести частных домах и десяти зданиях блокированной застройки. Важно отметить, что тепло также поступило в школу № 3 и коррекционную школу.
Специалисты горжилнадзора продолжают ежедневно проверять помещения, оценивают, как работают горячая и холодная воды и канализации.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что землетрясение магнитудой 3,1 балла произошло ночью 12 февраля на Байкале. Эпицентр подземных толчков зафиксировали возле села Заречье.