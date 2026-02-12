В 40 домах Бодайбо, которые попали в зону ЧС, восстановили отопление

Теперь 615 человек, среди которых 137 детей, снова могут жить в теплых квартирах и домах. Всего восстановлено теплоснабжение в 24 многоквартирных домах, шести частных домах и десяти зданиях блокированной застройки. Важно отметить, что тепло также поступило в школу № 3 и коррекционную школу.