«Не понимаю аргументов»: депутаты раскритиковали блокировку Telegram

Депутаты Госдумы высказались против возможной блокировки Telegram и раскритиковали действия Роскомнадзора. Они заявили, что решение о частичном ограничении работы мессенджера вызывает вопросы и требует публичных разъяснений.
Председатель «Справедливой России» Сергей Миронов отметил, что Telegram остается важной площадкой для информирования граждан, общественной и волонтерской деятельности. Он подчеркнул, что мессенджер играет значимую роль для общественных организаций, военных корреспондентов и участников спецоперации. По его словам, развитие российских платформ не должно сопровождаться запретительными мерами в отношении конкурентов.
Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина и зампред комитета Госдумы Виталий Милонов также заявили, что продвижение отечественных сервисов должно быть добровольным. Они выразили мнение, что граждане должны иметь выбор, а возможная блокировка негативно скажется на коммуникации как внутри страны, так и за ее пределами.
— Как и любой адекватный человек, я не понимаю аргументов Роскомнадзора. Telegram давно пытаются «притормаживать», но нам до сих пор не объяснили публично, в чем конкретно претензии… Если вы хотите продвигать российские платформы, не делайте это насильно. Пусть люди сами заинтересованно переходят в тот же MAX. Нельзя, запрещая одно, «осчастливить» другим, — цитирует Останину Telegram-канал «Пять партий».
10 февраля Роскомнадзор подтвердил информацию о введении ограничений в работе мессенджера. По словам представителей ведомства, в РФ и дальше будут вводить ограничения.