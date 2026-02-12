Вашингтон
Рынок подержанных авто в Башкирии: какие машины подешевели больше всего

Аналитики назвали наиболее подешевевшие в Башкирии машины с пробегом.

Источник: Комсомольская правда

Аналитики платформы «Авто.ру Бизнес» подвели итоги января 2026 года на вторичном авторынке Башкирии. Согласно исследованию, средняя стоимость автомобиля с пробегом в регионе выросла на 3,5% по сравнению с декабрем и достигла 1,12 миллиона рублей.

При этом ряд популярных моделей, вопреки общей тенденции, существенно подешевел. Наибольшее снижение цен зафиксировано у Ford Focus (-12,1%, до 543 тысяч рублей). В топ-5 самых доступных также вошли Nissan Almera (-5,7%, до 708 тысяч рублей), Renault Sandero (-5,6%, до 1,1 млн рублей), Mitsubishi Outlander (-5,2%, до 2,43 млн рублей) и Toyota RAV4 (-5,2%, до 3,47 млн рублей).

В целом по России в январе отмечен рост предложения со стороны дилеров: их доля достигла 19% против 16% в сентябре-октябре 2025-го. Спрос на автомобили с пробегом при этом увеличился на 6% относительно декабря.

