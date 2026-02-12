Россияне назвали предпочтительный график работы

Согласно исследованию, помимо графика при выборе места работы почти треть россиян обращают внимание на хорошие отношения с коллегами. Профессиональные обязанности и задачи выделяют 22%. Перспективы карьерного роста важны для 11%. Работа в офисе привлекает 9% участников опроса, командировки и корпоративные активности — 6%. Наличие социального пакета значимо для 18%, обучение за счет работодателя привлекает 14%.