Россияне назвали предпочтительный график работы

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Классический график работы 5/2 предпочитают 38% россиян, гибкий график — 26% опрошенных, следует из результатов исследования сервиса «Работа.ру», которые есть в распоряжении РИА Новости.
«Наиболее востребованным остается классический график работы 5/2, который выбрали 38% респондентов. Гибкий график считают оптимальным 26% опрошенных», — говорится в исследовании.
Уточняется, что режим работы 2/2 предпочитают 16%, а варианту 4/3 отдали предпочтение 10%. График 6/1 набрал 2% голосов. Другие варианты работы отметили 8% участников.
Согласно исследованию, помимо графика при выборе места работы почти треть россиян обращают внимание на хорошие отношения с коллегами. Профессиональные обязанности и задачи выделяют 22%. Перспективы карьерного роста важны для 11%. Работа в офисе привлекает 9% участников опроса, командировки и корпоративные активности — 6%. Наличие социального пакета значимо для 18%, обучение за счет работодателя привлекает 14%.
Кроме того, для большинства участников опроса (56%) размер организации не имеет значения при выборе места работы.
В исследовании, которое проводилось с 26 по 30 января 2026 года, приняли участие 3,2 тысячи россиян.