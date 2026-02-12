Новый телеканал появится в Беларуси с 23 февраля на 12 кнопке

Новый телеканал белорусы cмогут смотреть на 12-й кнопке. К примеру, новости будут выходить каждый день в рубрике «В объективе дня», а итоги раз в семь дней подведут в программе «В объективе недели». Можно будет увидеть в том числе и аналитические программы, и военно-патриотической направленности.