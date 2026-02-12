Президент России удостоил наград двух жителей Башкирии

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении жителей Башкирии государственными наградами. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени удостоен Андрей Жужеля, директор дирекции АО «Башнефтегеофизика».
Почетное звание «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации» присвоено профессору кафедры Уфимского государственного нефтяного технического университета Рамилю Бахтизину.
