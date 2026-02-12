Хоценко выделил 131,4 млн рублей на ремонт дорог в Омском районе

Губернатор Омской области Виталий Хоценко поручил выделить 131,4 миллиона рублей на ремонт автомобильных дорог в Омском районе в 2026 году. Средства поступят из федерального и областного бюджетов в форме субсидий напрямую в районную казну для адресного использования. В частности, в результате работ будет обновлено более семи километров дорожного полотна в Лузинском сельском поселении.