Хоценко выделил 131,4 млн рублей на ремонт дорог в Омском районе

Губернатор Омской области Виталий Хоценко поручил выделить 131,4 миллиона рублей на ремонт автомобильных дорог в Омском районе в 2026 году. Средства поступят из федерального и областного бюджетов в форме субсидий напрямую в районную казну для адресного использования. В частности, в результате работ будет обновлено более семи километров дорожного полотна в Лузинском сельском поселении.
Решение принято правительством региона в рамках реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Выделенные средства позволят привести в нормативное состояние участки дорог, критически важные для транспортной доступности жителей близлежащих территорий.
Контроль за целевым расходованием бюджетных средств будет осуществлять региональное казначейство совместно с профильным ведомством.
