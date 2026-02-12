Названы регионы-лидеры по средней зарплате в РФ: этот показатель впервые превысил 200 тысяч рублей

В ноябре 2025 года Чукотский автономный округ и Магаданская область стали единственными регионами России, где средняя заработная плата превысила 200 тысяч рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на официальные статистические данные.
В Магаданской области средний доход достиг 244 тысяч рублей, увеличившись на 51 тысячу по сравнению с ноябрем 2024 года, когда показатель составлял 193 тысячи рублей. На Чукотке средняя зарплата выросла на 31 тысячу рублей — до 212 тысяч.
Отмечается, что еще годом ранее в стране не было регионов с такой высокой средней заработной платой.
Среднемесячная начисленная зарплата рассчитывается до вычета налогов и включает премии. При этом показатель формируется с учетом доходов всех работников, включая тех, кто получает сверхвысокие зарплаты.
В среднем по России в конце осени 2025 года заработная плата составила 98,2 тысячи рублей, что на 11,8 тысячи рублей больше, чем годом ранее (86,4 тысячи рублей).
Ранее Росстат подсчитал, что 31,9% работающих граждан получают от 100 тысяч рублей ежемесячно. Кроме того, от 100 до 150 тысяч рублей зарабатывают 17,2% трудящихся, а от 150 до 200 тысяч рублей получают 6,9%.