В Казахстане назвали дату вступления в силу новой Конституции

12 февраля в газете «Казахстанская правда» для ознакомления граждан опубликован окончательный вариант новой Конституции страны.
И уже 15 марта в Казахстане пройдет референдум, на котором гражданам предстоит ответить на один вопрос: «Принимаете ли вы новую Конституцию Республики Казахстан, проект которой опубликован в средствах массовой информации 12 февраля 2026 года?».
В случае, если граждане Казахстана примут на референдуме новый основной закон страны, он вступит в силу с 1 июля.
Напомним, формулировка об использовании русского языка в Казахстане, скорее всего, будет изменена в новой конституции государства. В госорганизациях и органах местного самоуправления наравне с казахским официально употребляется русский язык. Слово «наравне» будет заменено на слово «наряду».
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что страна окончательно расстается с суперпрезидентской формой правления и переходит к республике, где власть президента будет ограничена, а парламент будет авторитетным.