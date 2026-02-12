Вашингтон
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Казахстане назвали дату вступления в силу новой Конституции

Новая Конституция Казахстана при ее принятии вступит в силу с 1 июля 2026 года.

Источник: Комсомольская правда

12 февраля в газете «Казахстанская правда» для ознакомления граждан опубликован окончательный вариант новой Конституции страны.

И уже 15 марта в Казахстане пройдет референдум, на котором гражданам предстоит ответить на один вопрос: «Принимаете ли вы новую Конституцию Республики Казахстан, проект которой опубликован в средствах массовой информации 12 февраля 2026 года?».

В случае, если граждане Казахстана примут на референдуме новый основной закон страны, он вступит в силу с 1 июля.

Напомним, формулировка об использовании русского языка в Казахстане, скорее всего, будет изменена в новой конституции государства. В госорганизациях и органах местного самоуправления наравне с казахским официально употребляется русский язык. Слово «наравне» будет заменено на слово «наряду».

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что страна окончательно расстается с суперпрезидентской формой правления и переходит к республике, где власть президента будет ограничена, а парламент будет авторитетным.