Губернатор Юрий Слюсарь: три района Ростовской области атакованы БПЛА минувшей ночью

В небе над тремя районами на севере региона силами ПВО были уничтожены беспилотники.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на четверг, 12 февраля, в Ростовской области силами противовоздушной обороны были уничтожены беспилотники противника в небе над тремя районами. Об этом рано утром сообщил губернатор Донского региона Юрий Слюсарь в своих соцсетях.

По словам главы Дона, минувшей ночью средства ПВО сработали на севере региона — в Миллеровском, Шолоховском и Тарасовском районах. Информация о пострадавших и разрушениях на земле пока не поступала, данные уточняются.

Губернатор предупредил, что угроза повторных атак сохраняется, и призвал жителей быть осторожными.

Напомним, в ночь на 11 февраля Ростовская область пережила массированную атаку беспилотников. Средства ПВО сбили дроны в 12 населенных пунктах, включая Миллеровский, Тарасовский, Шолоховский районы, а также Волгодонск, Донецк и Каменск-Шахтинский. Жертв нет. В Донецке нашли обломок БПЛА у моста, в Тарасовском районе повреждена опора ЛЭП — три дома остались без света. В Миллеровском районе пострадали фасад частного дома и сарай.

