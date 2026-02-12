Губернатор Юрий Слюсарь: три района Ростовской области атакованы БПЛА минувшей ночью

Напомним, в ночь на 11 февраля Ростовская область пережила массированную атаку беспилотников. Средства ПВО сбили дроны в 12 населенных пунктах, включая Миллеровский, Тарасовский, Шолоховский районы, а также Волгодонск, Донецк и Каменск-Шахтинский. Жертв нет. В Донецке нашли обломок БПЛА у моста, в Тарасовском районе повреждена опора ЛЭП — три дома остались без света. В Миллеровском районе пострадали фасад частного дома и сарай.