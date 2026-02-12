В Братске начнут встречать Масленицу 15 февраля гуляниями в «Ангарской деревне»

Празднование Масленицы в Братске начнется с гуляний в «Ангарской деревне». Они пройдут в воскресенье 15 февраля. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на мэрию Братска.
Начало праздника «Широкая Масленица» запланировано на 12:00. Он продлится до 15:00.
Для гостей готовят программу со взятием крепости, — отмечается в сообщении администрации Братска.
Добраться до музея можно как на личном автомобиле, так и на общественном транспорте. На остановке «Ангарская деревня» останавливаются по требованию автобусы, курсирующие между Центральным районом Братска и Падунским с Правобережным.
Дополнительно пассажиров от своротки на «Ангарскую деревню» (возле кафе) до территории музея будут подвозить специальные автобусы. Проезд в них составит 20 рублей. Интервал движения — 5−7 минут. Информация об этом размещена в телеграм-канале комитета промышленности и транспорта мэрии Братска.
Вход на территорию музея «Ангарская деревня» платный. Для взрослого посетителя билет стоит 350 рублей, для студентов и пенсионеров — 250 рублей, для детей от 5 до 18 лет — 150 рублей.
Масленичные гуляния в жилых районах Братска состоятся на следующих выходных: 21 и 22 февраля.