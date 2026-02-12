Вашингтон
Службы благоустройства Ташкента переведены на усиленный режим из-за сильных осадков

Vaib.uz (новости Узбекистана. 12 февраля). В Ташкент службы благоустройства переведены на усиленный режим работы в связи с обильными осадками. Об этом сообщили в хокимияте Ташкента.

Источник: Vaib.Uz

По данным городских властей, за короткий промежуток времени в столице выпало значительное количество осадков, объём которых существенно превышает средние показатели. В отдельных районах фиксируются временные скопления воды. Это создаёт повышенную нагрузку на системы ливневой канализации и водоотведения.

Все профильные службы работают круглосуточно. Проводится оперативная очистка дождеприёмных колодцев, арычной сети и коллекторов от наносов и бытового мусора, препятствующего свободному пропуску воды. На проблемных участках задействована специализированная техника, ведётся постоянный мониторинг ситуации. Обращения граждан обрабатываются в приоритетном порядке.

В хокимияте отдельно подчеркнули, что засорение ливневой системы твёрдыми бытовыми отходами значительно осложняет отвод воды и может приводить к локальным подтоплениям. Жителей просят соблюдать правила благоустройства и не выбрасывать мусор в водоотводящие каналы.

В случае выявления скоплений воды или других аварийных ситуаций горожан просят сообщать через портал Xalq nazorati, официальный Telegram-бот хокимията, а также по телефонам: 112, 1055, (71) 212−69−80, (71) 212−69−82.

Каждое обращение берётся на контроль и незамедлительно передаётся ответственным службам для реагирования.

По информации синоптиков, дождь в столице сохранится сегодня в течение дня и прекратится лишь завтра утром, поэтому коммунальные службы продолжают работать в режиме повышенной готовности.