Службы благоустройства Ташкента переведены на усиленный режим из-за сильных осадков

По данным городских властей, за короткий промежуток времени в столице выпало значительное количество осадков, объём которых существенно превышает средние показатели. В отдельных районах фиксируются временные скопления воды. Это создаёт повышенную нагрузку на системы ливневой канализации и водоотведения.