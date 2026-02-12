Вашингтон
Компании из Красноярска выдали лицензию на содержание нерп

Россельхознадзор проверил условия, в которых будут находиться животные.

Источник: Аргументы и факты

В Красноярске одна из компаний получила официальное разрешение на содержание морских млекопитающих для публичного показа. Об этом сообщили в региональном Россельхознадзоре.

Ведомство провело проверку условий, в которых будут находиться животные, и признало их соответствующими лицензионным нормативам.

С начала 2026 года в управление поступило восемь заявлений на выдачу лицензий для работы с животными в культурно-зрелищных целях, а также на ведение ветеринарной фармацевтики. Шести компаниям, торгующим ветеринарными препаратами, согласовали открытие новых точек. Лицензию также получил зоопарк, специализирующийся на попугаях.

В настоящее время в Красноярском крае действует 133 лицензии на фармацевтическую деятельность в ветеринарной сфере, из них 10 — на оптовую торговлю. Ещё восемь лицензий выдано учреждениям, работающим с животными в зрелищных целях. В их числе пять зоопарков, два зоотеатра и один цирк.

