Компании из Красноярска выдали лицензию на содержание нерп

В настоящее время в Красноярском крае действует 133 лицензии на фармацевтическую деятельность в ветеринарной сфере, из них 10 — на оптовую торговлю. Ещё восемь лицензий выдано учреждениям, работающим с животными в зрелищных целях. В их числе пять зоопарков, два зоотеатра и один цирк.