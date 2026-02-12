В России выяснили, что женщины лучше мужчин приспособлены к северным условиям

АРХАНГЕЛЬСК, 12 февраля. /ТАСС/. Ученые Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики (ФИЦКИА, Архангельск) имени академика Н. П. Лаверова Уральского отделения РАН выявили разницу реактивности гормонов щитовидной железы и дофамина у мужчин и женщин, которые живут на Европейском Севере России. Исследования уровня гормонов щитовидной железы в зависимости от времени года показали, что женщины лучше приспособлены к неблагоприятным климатическим условиям, рассказала ТАСС заведующая лабораторией эндокринологии имени профессора А. В. Ткачева Института физиологии природных адаптаций, доктор биологических наук Елена Типисова.
«При низкой освещенности вырабатывается большое количество мелатонина, гормона, ответственного за циркадные ритмы. Мелатонин угнетает деятельность как щитовидной железы, так и выработку дофамина. Зима является наиболее напряженным периодом года для организма человека. И мы выявили, что мужчины и женщины реагируют по-разному на зимний период. Женщины были более лабильными. И при разном уровне дофамина у женщин, у них зимой все равно активность щитовидной железы повышалась. У мужчин активность щитовидной железы зимой оставалась низкой, такая же, как и осенью. Женщины, получается, более адаптированы к неблагоприятным климатическим условиям», — сказала Типисова.
Как выяснили ученые, уровень гормонов щитовидной железы у северян начинает снижаться осенью, тенденция продолжается зимой. Ключевую роль в этом процессе играет фотопериодизм. В ходе исследований физиологи подтвердили, что и осенью, и зимой активность щитовидной железы у женщин на Севере выше, чем у мужчин. При этом и заболевания щитовидной железы у женщин встречаются чаще (что соответствует данным мировой статистики). У женщин наблюдались колебания уровней свободных фракций гормонов щитовидной железы. У мужчин они были стабильны на протяжении всех сезонов года. В другие сезоны года северяне и северянки реагировали практически одинаково: весной и летом были отмечены одинаково высокие концентрации гормонов «щитовидки».
Дофамин и щитовидная железа.
У части обследованных мужчин было отмечено повышение уровня гормонов щитовидной железы на фоне роста дофамина, так называемого гормона радости. Снижение уровня дофамина сопровождалось снижением гормонов щитовидной железы.
«И даже при относительно низком уровне дофамина у женщин зимой все равно повышалась активность щитовидной железы. Как мы полагаем, подключаются какие-то другие механизмы, которые стимулируют выработку тиреоидных гормонов. И одним из показателей, который нам удалось проследить, является повышение уровня кортизола. Кортизол, по данным наших коллег, также может сочетаться с увеличением превращения тироксина (Т4) в более активный трийодтиронин (Т3). Обычно, когда дофамин повышается — кортизол снижается: повышается настроение, а стресс уменьшается. И наоборот, когда дофамин снижается, то снижается и радость, а гормон стресса — кортизол — растет. Но мы наблюдали и противоположные реакции, когда, возможно, кортизол компенсировал действие дофамина за счет превращения тироксина в трийодтиронин», — отметила исследовательница.
Это отчасти объясняет, почему женщины более адаптированы к неблагоприятным климатическим условиям Севера. Такой характер адаптационных реакций может быть связан с деторождением: организму матери нужно интенсивно приспосабливаться к негативным факторам.
Сезонные депрессивные расстройства часто приходятся на осенний период, когда на фоне снижения температуры воздуха и уменьшения длины светового дня происходит не только снижение уровня дофамина, но и активности щитовидной железы. Спад активности «щитовидки» в осенний период может быть сопряжен со снижением обменных процессов и подготовкой организма к зиме, как это происходит у некоторых животных.
Нормы показателей эндокринно-метаболической регуляции для жителей Севера зачастую могут отличаться от аналогичных показателей у жителей более южных территорий из-за влияния факторов температуры и фотопериодики. Такую концепцию ранее предложил архангельский ученый-физиолог Анатолий Ткачев (1936−2005).
Распространенной адаптационной реакцией северян на экстремальные условия среды является усиление активности щитовидной железы с повышением уровней тиреоидных гормонов, которые регулируют обмен веществ, рост, развитие тканей, работу сердца и нервной системы. Кроме того, тиреоидные гормоны способны поглощать свободные радикалы, нестабильные молекулы организма, повреждающие ДНК, и, таким образом, препятствовать преждевременному старению и разрушению организма. Однако, в последние десятилетия в связи с потеплением климата, изменением социального уклада жизни, наблюдается некоторое снижение активности щитовидной железы.
Кроме того, на Севере наблюдается также «синдром низкого Т3», когда регистрируются низкие значения трийодтиронина (Т3), что связывают с риском развития различных соматических заболеваний. «Нами было выявлено наличие низких значений Т3 у 65% мужчин и 30% женщин, что особенно было выражено в осенний и зимний период года. В связи со значительной ролью тиреоидных гормонов в организме низкие значения трийодтиронинов могут быть критериями риска развития дезадаптации к условиям Севера, снижения резервных возможностей организма», — добавила собеседница агентства.
На следующем этапе работы специалисты центра изучат изменения уровней половых гормонов у мужчин и женщин в различные сезоны года.