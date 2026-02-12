В России выяснили, что женщины лучше мужчин приспособлены к северным условиям

«И даже при относительно низком уровне дофамина у женщин зимой все равно повышалась активность щитовидной железы. Как мы полагаем, подключаются какие-то другие механизмы, которые стимулируют выработку тиреоидных гормонов. И одним из показателей, который нам удалось проследить, является повышение уровня кортизола. Кортизол, по данным наших коллег, также может сочетаться с увеличением превращения тироксина (Т4) в более активный трийодтиронин (Т3). Обычно, когда дофамин повышается — кортизол снижается: повышается настроение, а стресс уменьшается. И наоборот, когда дофамин снижается, то снижается и радость, а гормон стресса — кортизол — растет. Но мы наблюдали и противоположные реакции, когда, возможно, кортизол компенсировал действие дофамина за счет превращения тироксина в трийодтиронин», — отметила исследовательница.