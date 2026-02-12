В Нижнем Тагиле введут проездные в общественном транспорте

«Для тех, кто ежедневно пользуется услугой пассажирских перевозок, часто совершает поездки на муниципальном электрическом или автобусном транспорте, покупка единого проездного — хорошая экономия средств. Могу сказать, что стоимость его на месяц равна 60 одноразовым билетам», — сказал заместитель директора МУП «Тагильский трамвай» Сергей Шнайдер.