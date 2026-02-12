Посольство Японии в РФ назвало дату открытия визовых центров в Москве и Петербурге

Ранее сайт KP.RU сообщил, что с начала 2026 года сразу несколько стран изменили (или меняют) условия оформления виз для российских туристов. В основном — в лучшую сторону, хотя есть исключения. В феврале тоже ожидаются новшества. KP.RU собрал полезную информацию для туристов.