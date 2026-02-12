Посольство Японии в РФ назвало дату открытия визовых центров в Москве и Петербурге

Диппредставительство Японии в России анонсировало открытие в России двух визовых центров в стране.
В Москве такой центр начнет работать по адресу: Олимпийский проспект, 16с5. В Санкт-Петербурге — на Стремянной улице, 21/5. Дата открытия центров одна — 12 февраля.
В японском посольстве отметили, что решение об открытии центров связано с резко выросшим числом заявлений от россиян, которые хотят посетить Японию в качестве туристов.
Центры будут работать с понедельника по пятницу, рассматривается возможность работы по субботам. На официальном сайте посольства Японии в России есть работающая ссылка на предварительную запись.
Сервисный сбор за подачу документов составит 970 рублей за каждого заявителя, от консульского сбора граждане РФ освобождены. Минимальный срок оформления визы составит четыре рабочих дня.
Ранее сайт KP.RU сообщил, что с начала 2026 года сразу несколько стран изменили (или меняют) условия оформления виз для российских туристов. В основном — в лучшую сторону, хотя есть исключения. В феврале тоже ожидаются новшества. KP.RU собрал полезную информацию для туристов.
В 2024 году, напомним, посольство Японии в Москве упростило процедуру по подаче документов на туристическую визу для граждан России. Дипмиссия, в частности, больше не требует от заявителя оплаченной брони отелей.