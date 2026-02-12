В Хомутове энергетики спасли просидевшего двое суток на опоре ЛЭП кота

IrkutskMedia, 12 февраля. Жительница Хомутова обратилась в ИЭСК с просьбой помочь коту. Женщина сообщила, что животное уже третий день сидело на опоре ЛЭП на улице Пограничной и не могло спуститься с нее.
Как сообщается в тг-канале (18+) «Свет38», на место направилась бригада в составе Максима Кутявина, Александра Куприянова и Алексея Копылова. Специалист с помощью снаряжения поднялся на опору и спустил с нее кота.
Ранее агентство сообщало, что сотрудники «Облкоммунэнерго» спасли белого кота с опоры ЛЭП в Заларях. Собаки загнали испуганное животное на столб, с которого кот не мог самостоятельно спуститься около суток.