В Хомутове энергетики спасли просидевшего двое суток на опоре ЛЭП кота

С просьбой помочь животному обратилась местная жительница.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 12 февраля. Жительница Хомутова обратилась в ИЭСК с просьбой помочь коту. Женщина сообщила, что животное уже третий день сидело на опоре ЛЭП на улице Пограничной и не могло спуститься с нее.

Как сообщается в тг-канале (18+) «Свет38», на место направилась бригада в составе Максима Кутявина, Александра Куприянова и Алексея Копылова. Специалист с помощью снаряжения поднялся на опору и спустил с нее кота.

Ранее агентство сообщало, что сотрудники «Облкоммунэнерго» спасли белого кота с опоры ЛЭП в Заларях. Собаки загнали испуганное животное на столб, с которого кот не мог самостоятельно спуститься около суток.