В Татарстане увеличены максимальные выплаты по больничным и декретные

Максимальная выплата в день по больничным листам теперь составляет 6 827 рублей. Конечная сумма зависит от среднего заработка и стажа. Так при стаже более восьми лет больничный составит 100% от заработка, при стаже от пяти до восьми лет — 80%, менее пяти лет — 60%.