В Татарстане увеличены максимальные выплаты по больничным и декретные. Новшество вступило в силу с января 2026 года благодаря повышению МРОТ.
Максимальная выплата в день по больничным листам теперь составляет 6 827 рублей. Конечная сумма зависит от среднего заработка и стажа. Так при стаже более восьми лет больничный составит 100% от заработка, при стаже от пяти до восьми лет — 80%, менее пяти лет — 60%.
Максимальная сумма декретных при стандартном отпуске в 140 дней составит 955 836 рублей. Минимальная выплата для работающих на полную ставку — 124 702 рубля. Рассчитывается сумма на основе среднего заработка за два предшествующих года и составляет 100% независимо от страхового стажа.
В минувшем году региональное отделение Социального фонда России направило пособия по беременности и родам более 5,1 миллиарда рублей, а на выплату больничных — 18,6 миллиарда рублей.