Замедление Telegram привело к проблемам у разработчиков мобильных приложений

Представители отрасли пояснили, что после ухода зарубежных сервисов Telegram стал одним из основных инструментов передачи тестовых сборок приложений, которые еще не размещены в App Store и Google Play. Через мессенджер такие версии направлялись тестировщикам и сотрудникам для проверки.