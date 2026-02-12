Запущен российско-китайский проект «Леопарды дружбы»

Международный экопросветительский проект «Леопарды дружбы», посвященный дальневосточным леопардам, обитающим сразу и в России, и в Китае, стартовал 12 февраля в рамках трансграничного резервата «Земля больших кошек».
Резерват создали в 2024 году межправительственным соглашением РФ и КНР. Инициативу реализуют национальный парк «Земля леопарда» и заповедник «Кедровая падь» совместно с Северо‑восточным национальным парком тигра и леопарда Китая. Учёные опираются на результаты обмена данными фотомониторинга и уже выявили группу леопардов с трансграничными территориями обитания.
Несколько пятнистых хищников, регулярно попадают в объективы как на российской, так и на китайской стороне границы. Это стало наглядным подтверждением необходимости совместной охраны редкого зверя и его среды его обитания.
Организаторы проекта намерены через документальные видеоролики, международные фотовыставки и экспозиции детских рисунков рассказать жителям России и Китая об отдельных редких хищниках, их участках обитания и значении в экосистемах приграничных районов, подчеркивая совместную ответственность двух стран за будущее мировой популяции дальневосточного леопарда.
Отдельно планируется серия публикаций в социальных сетях и конкурс для подписчиков по выбору имен еще для двух животных, а также развитие программы при поддержке Президентского фонда природы, который курирует трансграничные инициативы по сохранению вида.
Одним из леопардов «без национальности» является самец Leo 172M по имени Академик, которому около шести лет. Он обитает в центральной части национального парка в долине реки Нарва и выглядит упитанным и уверенным, а специалисты называют его спокойным доминантным самцом. Имя ему дали сотрудники Приморского государственного аграрно‑технологического университета, выступающие его Хранителем.