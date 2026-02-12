Запущен российско-китайский проект «Леопарды дружбы»

Одним из леопардов «без национальности» является самец Leo 172M по имени Академик, которому около шести лет. Он обитает в центральной части национального парка в долине реки Нарва и выглядит упитанным и уверенным, а специалисты называют его спокойным доминантным самцом. Имя ему дали сотрудники Приморского государственного аграрно‑технологического университета, выступающие его Хранителем.