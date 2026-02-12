Потепление до +5, гололедица и туман: Какой будет погода в Ростовской области 12 февраля

По прогнозу, в регионе будет облачно с прояснениями, существенных осадков не ожидается. Ночью и утром местами возможен туман, в отдельных территориях —образуются гололед и изморозь. На дорогах сохранится гололедица. Ветер юго-восточный и южный задует со скоростью 7−12 метров в секунду.