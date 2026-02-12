Вашингтон
Потепление до +5, гололедица и туман: Какой будет погода в Ростовской области 12 февраля

Синоптики прогнозируют потепление до +5 в Ростовской области в четверг.

Источник: Комсомольская правда

В четверг, 12 февраля, в Ростовской области ожидается потепление до +5 градусов. Об этом сообщают синоптики регионального гидрометцентра.

По прогнозу, в регионе будет облачно с прояснениями, существенных осадков не ожидается. Ночью и утром местами возможен туман, в отдельных территориях —образуются гололед и изморозь. На дорогах сохранится гололедица. Ветер юго-восточный и южный задует со скоростью 7−12 метров в секунду.

Днем столбики термометров покажут от −3 до +2 градусов, а в южных районах — до +5 градусов. В ночь на пятницу похолодает до −4 — +1 градуса.

В Ростове-на-Дону также облачно, осадков не ожидается. Днем температура составит от 0 до +2 градусов, на дорогах будет скользко. Ветер юго-восточный и южный разовьет скорость до 7−12 метров в секунду. Ночью ожидается −1 — −3 градуса.

