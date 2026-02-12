В Иркутской области более 1,5 тысячи человек узнали о диагнозе ВИЧ в 2025 году. 1095 из них — это люди в возрасте от 18 до 45 лет, то есть те, кто строит карьеру и создает семьи. Именно их жизнь оказывается под ударом этой инфекции. 12 февраля отмечается Международный день сексуального и репродуктивного здоровья.