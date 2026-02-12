В Иркутской области более 1,5 тысячи человек узнали о диагнозе ВИЧ в 2025 году. 1095 из них — это люди в возрасте от 18 до 45 лет, то есть те, кто строит карьеру и создает семьи. Именно их жизнь оказывается под ударом этой инфекции. 12 февраля отмечается Международный день сексуального и репродуктивного здоровья.
— Современное лечение позволяет людям с этим диагнозом работать, строить отношения и рожать здоровых детей. Риск передачи инфекции минимален, если диагноз поставлен вовремя, — рассказали КП-Иркутск в пресс-службе Центра СПИД.
Экспресс-тест представляет собой тест-полоску, которая выявляет антитела в образце крови из пальца. Эти тест-системы могут обнаружить антиген вируса уже с 14-го дня после заражения. Результат теста доступен через 15 минут и сообщается в устной форме. Пройти обследование можно в поликлинике по месту жительства, специальных автомобилях и частных лабораториях.