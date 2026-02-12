Фигурист Сизерон завоевал золото и вошел в историю

Для Бодри и Сизерона это первый совместный сезон: ранее Сизерон побеждал на Олимпиадах с Габриэлой Пападакис (золото-2022, серебро-2018), став первым фигуристом в истории, выигравшим олимпийские соревнования в танцах на льду с двумя разными партнёршами.