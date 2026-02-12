Вашингтон
Фигурист Сизерон завоевал золото и вошел в историю

Французский танцевальный дуэт Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон завоевал золото Олимпийских игр 2026 года в танцах на льду, набрав 225,82 балла по сумме двух программ. Серебряными призёрами стали американцы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс (224,39), а бронза досталась канадцам Пайпер Гиллес и Полю Пуарье (217,74).

Для Бодри и Сизерона это первый совместный сезон: ранее Сизерон побеждал на Олимпиадах с Габриэлой Пападакис (золото-2022, серебро-2018), став первым фигуристом в истории, выигравшим олимпийские соревнования в танцах на льду с двумя разными партнёршами.

Чок и Бэйтс — обладатели двух золотых олимпийских наград в командном турнире, а также трёхкратные чемпионы мира. Гиллес и Пуарье дважды становились вице-чемпионами мира и дважды — бронзовыми призёрами мировых первенств.

Ранее сообщалось, что Словакия разгромила Финляндию в стартовом матче олимпийского хоккейного турнира.

