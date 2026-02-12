Вашингтон
Мошенники научились использовать смартфоны россиян как свои банковские карты

Аферисты научились выкачивать деньги через NFC.

Источник: IrkutskMedia.ru

Мошенники превращают чужие смартфоны в свои банковские карты через NFC. Новая схема обмана использует бесконтактную оплату и доверие к «Госуслугам», сообщила эксперт Народного фронта Евгения Лазарева.

Атака начинается со звонка под бытовым предлогом. Цель — выманить одноразовый код из СМС, чтобы получить доступ к аккаунту на «Госуслугах». Затем жертве звонят якобы от госорганов и сообщают о «взломе» её аккаунта.

Если человек соглашается «спасти» деньги, его просят снять все средства со счетов и удалить банковское приложение. Вместо него устанавливают поддельное приложение, якобы для защиты средств.

После этого жертву отправляют к банкомату. Из-за вредоносной программы телефон начинает работать как карта мошенников. Банкомат распознаёт его как токенизированную карту и выдаёт наличные.

Эксперт подтверждает, что такие случаи фиксируются больше года. Она отметила, что преступники заставляют жертв привязывать к приложению чужие карты и брать кредиты, переводя деньги на «безопасный» счёт. По её мнению, введение лимитов на зачисление средств на токенизированные карты могло бы снизить риски, передает РИА «Новости».

Арсений Луговой.