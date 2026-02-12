Мошенники научились использовать смартфоны россиян как свои банковские карты

Эксперт подтверждает, что такие случаи фиксируются больше года. Она отметила, что преступники заставляют жертв привязывать к приложению чужие карты и брать кредиты, переводя деньги на «безопасный» счёт. По её мнению, введение лимитов на зачисление средств на токенизированные карты могло бы снизить риски, передает РИА «Новости».