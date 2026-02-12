Вашингтон
Депутат Милонов назвал условие, при котором Сабурову разрешат въезд в Россию

Комику Нурлану Сабурову необходимо публично поддержать спецоперацию — тогда проблема с въездом в РФ может решиться быстрее. Об этом в среду, 11 февраля, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

— Настоятельно советовал бы юмористу проявить серьезность и публично поддержать страну в украинском конфликте. С такой позицией проблемы будут решаться быстрее, — цитирует его РИА Новости.

По словам парламентария, «духовная теплохладность» часто приводит к подобным неприятностям в мирской жизни.

— Нежелание показаться нехорошим в глазах оппозиции обернулось серьезным жизненным разворотом в биографии Сабурова, — подытожил Милонов.

6 февраля Сабурова задержали в аэропорту из-за незаконного въезда в Россию — ему на 50 лет запретили посещать страну. Чем он известен и почему ему закрыли въезд — в материале «Вечерней Москвы».

Дизайнер Артемий Лебедев, в свою очередь, высказался о запрете на въезд в Россию Нурлану Сабурову. Он засомневался, что комик действительно выступал против специальной военной операции.

