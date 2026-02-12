План «Ковёр» отменили в аэропортах Волгограда и Калуги

«Аэропорты Волгоград, Калуга. Сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении.
Ранее расчёты противовоздушной обороны уничтожили беспилотники Вооружённых сил Украины в трёх районах Ростовской области: Миллеровском, Шолоховском и Тарасовском. Данные о возможных последствиях на земле уточняют. На момент сообщения сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.
Всё о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.