План «Ковёр» отменили в аэропортах Волгограда и Калуги

Временные ограничения на полёты отменили в двух воздушных гаванях России. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Аэропорты Волгоград, Калуга. Сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении.

Ранее расчёты противовоздушной обороны уничтожили беспилотники Вооружённых сил Украины в трёх районах Ростовской области: Миллеровском, Шолоховском и Тарасовском. Данные о возможных последствиях на земле уточняют. На момент сообщения сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.

