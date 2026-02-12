Замглавы Челябинской области Фалейчика задержали правоохранители

В Челябинской области задержан заместитель губернатора Андрей Фалейчик, сообщил глава региона Алексей Текслер в своем Telegram-канале.
По информации губернатора, задержание Фалейчика связано с его прежним местом работы — нахождением на должности главы Копейского городского округа.
«Воздержусь от оценок, уверен, что следствие объективно разберется. Отмечу, что действующая администрация Копейска окажет следственным органам все необходимое содействие», — говорится в публикации Текслера.
Как отмечает агентство РИА Новости со ссылкой на правоохранителей, Фалейчика задержали по факту получения взятки в особо крупном размере.
Напомним, ранее сообщалось, что бывшего мэра Владимира Дмитрия Наумова приговорили к 8 годам лишения свободы за получение взятки в размере не менее 1,1 миллиона рублей.