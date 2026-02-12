КГК закрыл частное мясоперерабатывающее предприятие под Минском. Подробности сообщили в Комитете государственного контроля.
Организации не были включены в Реестр производственных объектов по производству пищевой продукции (а это является обязательным требованием для такой деятельности), однако осуществляли выпуск мясной продукции в промышленных условиях и объемах.
«С 2023 по 2025 годы ими было произведено более 2,7 тысячи тонн мясных изделий и полуфабрикатов», — отметили в КГК.
КГК закрыл частное мясоперерабатывающее предприятие в Минской области. Фото: телеграм-канал КГК Беларуси.
Одну из организаций ранее исключили из названного Реестра. Что касается второй, то она дважды обращалась в уполномоченный государственный орган с целью госрегистрации. Но в последующем не неопределенный срок переносила аттестацию своих объектов, продолжая заниматься переработкой мясной продукции. Комитет госконтроля Минской области привлек к административной ответственности два частных предприятия, назначив штрафы на сумму 380 тысяч рублей.
По результатам проведенной проверки, одна из организаций была включена в Реестр производственных объектов, выполнив все требования. Вторая организация прекратила деятельность по переработке мясной продукции.
