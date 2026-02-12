В Красноярском крае число IT-преступлений снизилось на 12,3%

В ГУ МВД России по региону сообщили, что жертвами мошенников при совершении дистанционных хищений стали более 10 тысяч жителей, из них в возрасте от 14 до 17 лет — 327, 18−24 лет — 1460, от 30 до 39 — 2529, 60 лет и старше — 1318.
Со слов главы полиции Красноярского края Александра Соловьёва позитивных результатов в снижении количества преступлений в регионе удалось достичь за счет масштабной профилактической работы, в том числе сплошной отработки жилого сектора.
В ходе работы правоохранителями было охвачено 780 тысяч граждан и посещено более 10 тысяч различных организаций.
«В текущем году мы сфокусируем свои усилия на двухэтапной профилактической работе в трудовых коллективах и учебных заведениях. По прежнему, особое внимание будет уделено гражданам пожилого возраста. Планируется внедрение системы автоматического совершения звонка с соответствующим предупреждением на стационарные телефоны, а также рассылка СМС-сообщений на мобильные аппараты», — добавил Александр Соловьёв.
Напомним, ранее стало известно, что Государственная Дума в первом чтении приняла второй пакет законодательных мер по защите россиян от мошенников. Документ разработан правительством РФ и содержит около 20 инициатив. Меры должны способствовать более эффективной борьбе с киберпреступлениями, прежде всего связанными с хищением денежных средств.