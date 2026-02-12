Вашингтон
Омичка не сдала экзамен в автошколе и попала под суд из-за поддельных прав

Женщина провалила внутреннее испытание и не была допущена до теста в ГИБДД.

Источник: Комсомольская правда

39-летней местной жительнице вынесли приговор за использование липового водительского удостоверения. Об этом рассказали 12 февраля в пресс-службе судов Омской области.

Свою вину женщина не признала. Заявила, что добросовестно отучилась в автошколе «Вектор», успешно сдала экзамен в ГИБДД и законно получила права, которые позже предъявила полицейским. Проверка же, проведенная по запросам суда, показала обратное.

В ГИБДД пояснили, что информация о выдаче автолюбительнице удостоверения отсутствует, а в списках сдававших такой водитель не значится. Представитель школы подтвердил: фигурантка действительно прошла полный курс обучения, но внутренний экзамен провалила, поэтому к тестированию в Госавтоинспекции ее не допускали.

Действия жительницы Омска квалифицировали по части 3 статьи 327 УК Российской Федерации. Женщине назначили наказание в виде пяти месяцев ограничения свободы. Приговор еще не вступил в силу.

Ранее мы рассказали, что два жителя Омского района купили в интернете права на вождение машины.

